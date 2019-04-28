Kayserispor - Alanyaspor
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Koray Gençerler'in yöneteceği karşılaşmayı anbean Spor Arena'dan takip edebileceksiniz...
Muhtemel 11'ler...
Kayserispor: Lung, Levent, Kana Bıyık, Kucher, Atila, Sapunaru, Hasan Hüseyin, Varela, Chery, Deniz, Kravets
Alanyaspor: Haydar, N’Sakala, Welinton, Caulker, Baiano, Ceyhun, Efecan, Lucas, Ozan, Campos, Cisse.
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