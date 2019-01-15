Kayserispor Akhisarspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Kayserispor sahasında son şampiyon Akhisarspor'u konuk edecek. Heyecan dolu müsabakaya saatler kala maçın yayınlanacağı kanal ve maç saati futbolseverlerin merak ettiği konu olarak dikkat çekiyor. Peki, Kayserispor Akhisarspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında bugün Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak. Süper Lig'de zor günler geçiren Akhisarspor aynı zamanda Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu unvanına da sahip. İşte, Kayserispor Akhisarspor maçına dair tüm detaylar...
Halis Özkahya'nın yöneteceği maç 15 Ocak Salı günü saat 16.00'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynayacak. Müsabaka A Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.
Akhisarspor'da sakatlıkları bulunan Mustafa Yumlu ile Eray Ataseven maçta forma giyemeyecek.
Geçen sezon kupayı müzesine götüren Akhisarspor, bu sene 5. turdan başladığı organizasyonda Fatih Karagümrük'ü eledikten sonra Kayserispor ile eşleşti. yeşil-siyahlı ekip, rövanş karşılaşmasında ise Kayserispor'u 22 Ocak Salı günü Akhisar'da konuk edecek.
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