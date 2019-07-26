Kayserispor 9 yedi, hakem maçı 60'da bitirdi!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, hazırlık maçında karşılaştığı Alman temsilcisi Freiburg'a 9-1 yenildi.
Hakem skor açılınca 60. dakikada maçı bitirme kararı aldı. Gün içinde Freiburg ile 2 maç yapan Kayseri ekibi bu maçların ilkinde rakibine 2-0 yenildi.
İkinci maçta yedeklerle çıkan sarı-kırmızılılar güçlü rakibine dayanamadı. Ortaya farklı bir skor çıkınca hakem maçı erken bitirme kararı aldı.
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