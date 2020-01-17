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Futbol
İHA
Haber Giriş: 17.01.2020 - 14:17,Son Güncelleme:/

Kayserispor, 6 futbolcuyla sözleşme imzaladı

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Kayserispor, 6 futbolcuyla sözleşme imzaladı

Kayserispor, sağlık kontrollerinden geçen Enver Cenk Şahin, Muris Mesanovic, Zoran Kvrzic, Gustavo Campanharo, Mario Situm ve Oğuzhan Çapar ile sözleşme imzaladı.

Kayserispor, yeni transferleri Enver Cenk Şahin, Muris Mesanovic, Zoran Kvrzic, Gustavo Campanharo, Mario Situm ve Oğuzhan Çapar için kulüp tesislerinde imza töreni düzenledi.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın da katıldığı törenle yeni transferler, kendilerini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa'da öne çıkan maçları değerlendirdi...

MevzuBahis | 18-19 Ocak 2020 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, iddaa programı MevzuBahis'te, hafta sonunun öne çıkan maçlarını masaya yatırdı.
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Kayserispor, 6 futbolcuyla sözleşme imzaladı

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