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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
05.12.2019 - 10:10, Son Güncelleme:

Kayserispor 3-2 Manisa FK (Maç özeti)

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Kayserispor 3-2 Manisa FK (Maç özeti)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında İstikbal Mobilya Kayserispor ile Manisa Futbol Kulübü karşı karşıya geldi. Kadir Has Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 3-2'lik skorla İstikbal Mobilya Kayserispor oldu.

İstikbal Mobilya Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Mert Kula, 49. dakikada Ziya Alkurt ve 51. dakikada Artem Kravetz kaydetti.

Manisa Futbol Kulübü'nün sayıları ise 66. dakikada penaltıdan Divaler Güçlü ile 75. dakikada Zahit Fındık'tan geldi.

Alınan bu sonucun ardından İstikbal Mobilya Kayserispor, 19 Aralık'ta Manisa'da oynanacak rövanş öncesinde tur şansını zora soktu.

Kayserispor: 3 - Manisa FK: 2

Stat: Kayseri Kadir Has
Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Baran Eraslan xx Sezgin Çınar xx
İstikbal Mobilya Kayserispor: İsmail Çipe xx, Ramazan Emirhan Civelek xx, Mert Kula xxx, Ben Rienstra xx, Nurettin Korkmaz x (Ahmet Zekeriya Kartal dk. 39 x), Aksel Aktaş xx, Ercan Çifci x, Ziya Alkurt xxx (Ümran Zambak dk. 67 x), Furkan Polat xx, Selahattin Seyhun x, Artem Kravets xxx (Furkan Şahin dk. 72 x)
Yedekler: Umut Eren Tunç, Aymen Abdennour, Emre Demir, Yasir Subaşı
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Manisa FK: Yusuf Balcıoğlu x, Mustafa Çakır xx, Abdurrahman Emir Alagöz xx, Onur Kolay xx, Çağrı Giritoğlu x (Zahit Fındık dk. 46 xx), Erman Bulucu xx, Yiğit Kerem x (Umut Kaya dk. 46 x), Mehmet Yılmaz xx, Erhan Kara xx, Dilaver Güçlü xx (Oğuz Kocabal dk. 68 x), Sinan Kurumuş xx
Yedekler: Ömer Kahveci, Nizamettin Çalışkan
Teknik Direktör: İsmail Ertekin
Goller: Mert Kula (dk. 23), Ziya Alkurt (dk. 49), Artem Kravets (dk. 51) (İstikbal Mobilya Kayserispor) Dilaver Güçlü (dk. 66 pen.), Zahit Fındık (dk. 75) (Manisa FK)
Sarı Kartlar: Abdurrahman Emir Alagöz, Umut Kaya (Manisa FK)

Kayserispor 3-2 Manisa FK (Maç özeti)

KAYSERİSPOR 3-2 MANİSA FK MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ

4. dakikada Sinan soldan köşe atışı kullandı. Arka direkte Erhan kafayı vurdu. Top yandan auta çıktı.
8. dakikada Onur pasını verdi. Erhan soldan içeri girer girmez şutunu attı. Kaleci İsmail, direk dibine uzanarak topu kornere çeldi.
11. dakikada ceza alanı dışından Artem Kravets şutunu attı. Kaleci Yusuf, soluna doğru gelen topun hakimi oldu.
18. dakikada Aksel Aktaş, kaleyi karşıdan gören bir noktadan şutunu attı. Kaleci Yusuf soluna uzanarak topa sahip oldu.
23. dakikada Ziya Alkurt, soldan köşe atışı kullandı. Defanstan seken topu alan Aksel, solundaki Ziya’ya pasını verdi. Ziya ikinci kez ortasını yaptı. Ön direkte Mert Kula kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi. 1-0
49. dakikada Furkan'ın kullandığı köşe vuruşunda hava topuna çıkan kaleci Yusuf tuttuğu topu yere inerken elinden kaçırdı. Boşta kalan topa Ziya hamle yaptı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
51. dakikada Ziya soldan topu taşıdı ve sağından gelen Artem’e pasını verdi. Artem Kravets ceza alanı çizgisi üzerinden topu ağlara gönderdi. 3-0
66. dakikada Ziya Alkurt'un ceza alanında topa eliyle temas etmesi üzerine penaltı kararı çıktı. Penaltı atışını kullanan Dilaver Güçlü'nün vuruşunda top kaleci İsmail'in sağından ağlarla buluştu. 3-1
75. dakikada sağ kanattan Mehmet Yılmaz'ın ortasında penaltı noktası üzerinde Zahit Fındık'ın volesi direğin dibinden ağlara gitti. 3-2
81. dakikada Erhan Kara ayak içi ile topu arka direğe çıkardı. Sinan Kurumuş, bomboş pozisyonda kafa vuruşunu yaptı ancak top üstten auta çıktı.

Kayserispor 3-2 Manisa FK (Maç özeti)

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