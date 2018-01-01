« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Kayserispor 2 oyuncusuna kapıyı gösterdi

Kayserispor 2 oyuncusuna kapıyı gösterdi

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, sarı-kırmızılı ekibin ikinci yarıda kadrosunda görmek istemediği Mujangi Bia'ya devre arasında kendisine kulüp bulması için 11 Ocak'a kadar izin verdi. Ayrıca, sarı-kırmızılı ekibin oyuncularından Canberk Aydın da Denizlispor ile anlaştı.

DHA
SON GÜNCELLEME

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, teknik direktör Marius Sumudica'nın verdiği rapor doğrultusunda Bia ile Canberk'in kendilerine kulüp bulmalarının istendiğini söyledi.

Bedir "Antalyaspor Kupa maçından sonra tüm oyuncularımıza 4 Ocak'a kadar, Bia ile Canberk'e ise 11 Ocak'a kadar izin vermiştik. Bu iki oyuncumuzdan Canberk , Denizlispor ile anlaştı. Bia'nın menajerleri de kendisine ülkemizden ve yabancı ülkelerden kulüp bakıyor. Bia, Antalya kampımızda yer almayacak" dedi İlk yarıda sakatlıkları sebebiyle fazla forma şansı bulamayan Asamoah Gyan ve Varela'nın teknik direktör Sumudica'ya ikinci yarıda ilk 11'e girmek için Antalya kampında çok çalışma sözü verdiğini belirten Bedir, "Sakatlıkları nedeniyle ilk yarıda beklenen ölçüde kadroya giremeyen bu iki oyuncumuz ikinci yarıda adeta yeni transfer gibi kendilerini zorlayıp, forma şansı arayacak'' diye konuştu.

Bedir, takıma katılması düşünülen forvet oyuncusu için de, yarından itibaren transfer çalışmalarına başlayacaklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Kulüpleri

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ