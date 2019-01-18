Kayserispor, 16 yaşındaki Emre Demir'i transfer etti
Sarı-kırmızılı ekibin 2012'de Mersin'de amatör olarak faaliyet gösteren Kuvayi Milliye takımından transfer ettiği Emre Demir, 6 sezon gelişim liglerinde forma giydikten sonra profesyonel olarak sözleşme imzaladı.
Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulunan genç oyuncu, "Zaman zaman A takım kadrosunda antrenmanlara çıktım. Ağabeylerim her zaman destek verdi. Umut Bulut, Muammer Zülfikar Yıldırım, Şamil Çinaz ve Deniz Türüç başta olmak üzere bütün ağabeylerime teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
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