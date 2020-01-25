Kayserispor 1-1 MKE Ankaragücü (Maç Özeti)

Alınan bu sonucun ardından MKE Ankaragücü, puanını 13'e yükseltti. Kayserispor ise 11 puana ulaşmasına rağmen son sıradan kurtulamadı.

Öte yandan ev sahibi takımda Bernard Mensah ve Pedro Henrique, gördükleri sarı kartlar sebebiyle Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

Hes Kablo Kayserispor 1 - 1 MKE Ankaragücü

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Cüneyt Çakır, Alpaslan Dedeş, Candaş Elbil

Hes Kablo Kayserispor: İsmail Çipe, Emre Taşdemir, Oğuzhan Çapar, Rienstra, Lopes, Henrique (Dk. 79 Kravets), Emre Demir (Dk. 60 Aksel Aktaş), Mensah, Campanharo, Situm (Dk. 74 Enver Cenk Şahin), Mesanovic

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel, Pazdan (Dk. 56 Alihan Kubalas), Kulusic, Pinto, Sedat Ağçay, Faty, Kitsiou, Canteros (Dk. 61 Moke), İlhan Parlak (Dk. 87 Scarione), Orgill

Goller: Dk. 23 Mensah (Penaltıdan) (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 68 Alihan Kubalas (MKE Ankaragücü)

Kırmızı kart: Dk. 49 Cebrail Karayel (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 29 Pinto, Dk. 29 Sedat Ağçay, Dk. 33 Canteros, Dk. 90 Alihan Kubalas (MKE Ankaragücü), Dk. 45 1 Emre Demir, Dk. 54 Mensah, Dk. 68 Campanharo, Dk. 76 Henrique, Dk. 90 3 Rienstra (Hes Kablo Kayserispor)

KAYSERİSPOR 1-1 MKE ANKARAGÜCÜ MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ

4. dakikada Emre Demir’in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Mensah'ın ceza sahasına ortasında Henrique, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak hakem Cüneyt Çakır, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

6. dakikada savunmanın arkasına atılan topu alan ve kaleci ile karşı karşıya kalan Orgill, pasını müsait durumdaki İlhan’a çıkardı. Bu oyuncu da meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. Ancak gol ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı.

11. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Orgill penaltı noktasında şutunu çıkardı. Kaleye giden topa Emre Taşdemir son anda müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.

23. dakikada Pazdan’ın ceza sahası içerisinde topa eliyle dokunması sonucu kazanılan penaltı atışını kullanan Mensah, topu ve kaleciyi ayrı köşelere yolladı. 1-0

27. dakikada sol kattan getirdiği topu ceza sahasına gönderen Emre Taşdemir, topu arka direkte Situm ile buluşturdu. Çapraz pozisyonda kaleci ile karşı karşıya kalan Situm’un şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

42. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Lopes’in şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

43. dakikada Kitsiu’nun sağ kanattan ortasında arka direkte topa yükselen İlhan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

49. dakikada MKE Ankaragücü sahada 10 kişi kaldı. Kayserisporlu Henrique ile girdiği mücadelede Cebrail Karayel ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

58. dakikada sağ köşe gönderinden Canteros'un kullandığı kornerde, penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Kulusic'in kafa şutunda, meşin yuvarlak az farkla kale direğinin üzerinden auta gitti.

68. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Pinto'nun ceza sahasına gönderdiği ortaya, penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Alihan Kubalas'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

83. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Mensah'ın kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Korcan Çelikay güçlükle topu kornere çeldi.

84. dakikada Aksel Aktaş'ın ceza yayı üzerinden kaleye gönderdiği sert şutta top Orgill'e çarparak kornere gitti. Maçın hakemi Cüneyt Çakır topun Orgill'in eline çarptığı gerekçesiyle penaltı kararı verdi. Çakır, VAR'dan gelen öneriyle pozisyonu saha kenarında ekrandan izleyip penaltı kararını ve Orgill'e gösterdiği sarı kartı iptal etti.

90+4. dakikada kaleyi cepheden gören pozisyonda kazanılan serbest vuruşu kullanan Scarione'nin, sert şutunda top sol kale direğine çarparak auta çıktı.





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