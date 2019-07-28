"Kayseri’den kazandığı paranın altına inemeyiz"
Deniz Türüç'te görüşmeler, menajerinin bu sözleriyle tıkanma noktasına geldi.
Galatasaray yönetimi yapılan görüşmede, “Takım içi dengeleri gözetmemiz gerekiyor. En fazla 1 milyon Euro verebiliriz” ifadelerini kullandı. Deniz’in menajeriyse “Zaten Kayseri’den yıllık 1.2 milyon alıyor, bunun altına inemeyiz” yanıtını verdi.
Orta saha ve sağ kanattaki alternatiflerini artırmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da uzun süredir Kayserisporlu Deniz Türüç’le devam eden görüşmeler tıkanma noktasına geldi. 26 yaşındaki futbolcuya talip olan Galatasaray ve F.Bahçe, oyuncunun kulübü Kayserispor’la anlaştı. Ancak iki kulübün de Deniz’le bir türlü anlaşamaması nedeniyle imza atılabilmiş değil. İstediği bonservis teklifini alan Kayserispor kararı futbolcusuna bırakırken, Deniz Türüç’ün menajeri Fenerbahçe ile yaptığı görüşmede oynama garantisi istedi. Fenerbahçe yönetimininse oyuncuya böyle bir garanti vermediği için henüz anlaşma sağlayamadığı öğrenildi.
‘ŞENER 900 ALIYOR’
Deniz’in menajeri, Galatasaray ile görüşmelerde ise yıllık 1.8 milyon Euro ücret talep ederken sarı kırmızılı yönetim takım içi dengeleri gözetme adına 26 yaşındaki futbolcuya 1 milyon Euro teklif etti. Galatasaraylı yöneticiler “Şener Özbayraklı Fenerbahçe’den bedelsiz geldi. Buna rağmen ona 900 bin Euro ödüyoruz. Takım içi dengeleri gözetmemiz gerek. Size en fazla yıllık 1 milyon Euro verebiliriz” dedi. Deniz’in menajeri ise futbolcusunun halihazırda Kayserispor’dan yıllık 1.2 milyon Euro aldığını, bunun altına düşemeyeceklerini belirtti. Görüşmeler burada kesilirken, transfer ancak Deniz’in 1 milyon Euro’yu kabul etmesi halinde gerçekleşecek.
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