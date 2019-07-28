"Kayseri’den kazandığı paranın altına inemeyiz"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleri"Kayseri’den kazandığı paranın altına inemeyiz"
GeriFutbol "Kayseri’den kazandığı paranın altına inemeyiz"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
28.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

"Kayseri’den kazandığı paranın altına inemeyiz"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
"Kayseri’den kazandığı paranın altına inemeyiz"

Deniz Türüç'te görüşmeler, menajerinin bu sözleriyle tıkanma noktasına geldi.

Galatasaray yönetimi yapılan görüşmede, “Takım içi dengeleri gözetmemiz gerekiyor. En fazla 1 milyon Euro verebiliriz” ifadelerini kullandı. Deniz’in menajeriyse “Zaten Kayseri’den yıllık 1.2 milyon alıyor, bunun altına inemeyiz” yanıtını verdi. 

Orta saha ve sağ kanattaki alternatiflerini artırmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da uzun süredir Kayserisporlu Deniz Türüç’le devam eden görüşmeler tıkanma noktasına geldi. 26 yaşındaki futbolcuya talip olan Galatasaray ve F.Bahçe, oyuncunun kulübü Kayserispor’la anlaştı. Ancak iki kulübün de Deniz’le bir türlü anlaşamaması nedeniyle imza atılabilmiş değil. İstediği bonservis teklifini alan Kayserispor kararı futbolcusuna bırakırken, Deniz Türüç’ün menajeri Fenerbahçe ile yaptığı görüşmede oynama garantisi istedi. Fenerbahçe yönetimininse oyuncuya böyle bir garanti vermediği için henüz anlaşma sağlayamadığı öğrenildi.

‘ŞENER 900 ALIYOR’

Deniz’in menajeri, Galatasaray ile görüşmelerde ise yıllık 1.8 milyon Euro ücret talep ederken sarı kırmızılı yönetim takım içi dengeleri gözetme adına 26 yaşındaki futbolcuya 1 milyon Euro teklif etti. Galatasaraylı yöneticiler “Şener Özbayraklı Fenerbahçe’den bedelsiz geldi. Buna rağmen ona 900 bin Euro ödüyoruz. Takım içi dengeleri gözetmemiz gerek. Size en fazla yıllık 1 milyon Euro verebiliriz” dedi. Deniz’in menajeri ise futbolcusunun halihazırda Kayserispor’dan yıllık 1.2 milyon Euro aldığını, bunun altına düşemeyeceklerini belirtti. Görüşmeler burada kesilirken, transfer ancak Deniz’in 1 milyon Euro’yu kabul etmesi halinde gerçekleşecek.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Kayseri’den kazandığı paranın altına inemeyiz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
"Kayseri’den kazandığı paranın altına inemeyiz"
Fatih Terim'den üç bölgeye takviye isteği
Ve Douglas resmen Kartal
Yanal ile Comolli öncelikleri belirledi