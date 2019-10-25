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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
25.10.2019 - 12:03, Son Güncelleme:

Kayseri'deki teknik adam skandalıyla ilgili soruşturma başlatıldı! Federasyondan Spor Arena'ya açıklama...

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Kayseri Amatör Küme müsabakasında yaşanan ve gündeme adeta bomba gibi düşen teknik direktör skandalı ile ilgili detaylara Hürriyet ulaştı…

Tahir Kum / Spor Arena Özel | Dün sosyal medyaya düşen görüntünün yeni olmadığı ve 2016-17 sezonuna ait olduğu ortaya çıkarken konuyla ilgili hem Türkiye Futbol Federasyonu hem de Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun futbolcularını tokatlayan Kayseri Meysuspor Teknik Direktörü Halit Kurt ile ilgili disiplin soruşturması başlattığı belirtildi.

Bu skandal hareketin, 2016-17 sezonunda Kayseri İdman Yurdu ile Kayseri Meysuspor takımları arasında oynanan U19 müsabakasının devre arasında yaşandığı belirlenirken, olayın enteresan ve çarpıcı tarafı da, devreyi mağlup kapatan Meysuspor takımının devre arasındaki bu tokat hadisesinden sonra müsabakayı kazanması oldu. Maçın ilk yarısını rakibi karşısında 3-1 yenik kapatan Kayseri Meysuspor takımının, devre arasında yaşanan bu hadisenin ardından çıktığı ikinci yarıda tam dört gol bularak karşılaşmayı 5-3 lehine çevirdiği ortaya çıktı.

Konuyla ilgili Hürriyet Gazetesi’ne açıklamalarda bulunan Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Musa Soykarcı, yaşanan hadiseden dolayı büyük üzüntü duyduklarını ve disiplin kurulunu harekete geçirdiklerini belirterek, “Kayseri şehrimizin böyle talihsiz bir olayla alınması bizi derinden üzmüştür. Hele hele Meysu gibi şehrimizin futbola ciddi destek sağlayan köklü firmasının isminin böyle bir olayla anılıyor olması  üzüntümüzü daha da artırmıştır. Bizler de bu görüntülerin ortaya çıkmasıyla bunu öğrendik ve harekete geçtik. Yaptığımız ilk incelemede futbolculardan ailelerinden herhangi bir şikayet olmamış. Her ne olursa olsun bu kabul edilemez bir şeydir gereken yapılacaktır” açıklamasını yaptı. Futbolculara yönelik sözleri ve onları tek tek tokatlayan görüntüleriyle ortalığı sarsan teknik direktör Halit Kurt’un aynı kulüpte görev yapmaya devam ettiği belirtildi.

 

Öte yandan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici’yi arayarak, bilgi aldığı öğrenildi.

Kayserideki teknik adam skandalıyla ilgili soruşturma başlatıldı Federasyondan Spor Arenaya açıklama...

Kayserideki teknik adam skandalıyla ilgili soruşturma başlatıldı Federasyondan Spor Arenaya açıklama...

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