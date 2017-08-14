Aslan'ın Kayserispor 11'i sonrası: Selçuk varken neden Tolga

Galatasaray muhabirimiz Ali Naci Küçük, Galatasaray-Kayserispor maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

İşte Küçük'ün açıklamalar;

1- Galatasaray kaptanı Selçuk İnan'ın ilk maçta kesik yemesine yorumunuz?

Önce şunu söylemek istiyorum... Selçuk İnan, Galatasaray forması ile 6 senede 10 kupa kaldırmıştır ve bu takımın kaptanıdır. Değerlerimizi ve bize başarılar, sevinçler yaşatan insanları ülke olarak bu kadar kolay tüketmemeliyiz. Bu yüzden ben önce Galatasaray taraftarının Selçuk İnan'a tepki yerine destek vermesi gerektiğini düşünüyorum.

Selçuk'un arka adalesinde bir gerilme vardı, hafta boyunca arkadaşları ile çalışamadı ama takımla son idmana çıktı. Taktiksel çalışmada da yer aldı.

Şimdi açıkçası Dün öğrendiğimde Selçuk varken neden Tolga ben bir tek o tercihi anlamadım. Yoksa Selçuk, Tolga'dan 1-2 gömlek üstün bir oyuncu...

Feghouli de takıma katılınca Selçuk zaten kesik yiyecek. Çünkü Ndiaye-Fernando ikilisine kimse laf, söz edemez. Bir kere Hertha Berlin maçının yarım saati dahi Ndiaye-Fernando ikilisini çok daha dinamik ve etkili olduğunu gösterdi. Bu durum, takım içinde rekabeti artırıp sezon içinde Selçuk İnan'ın performansını da en üst seviyeye çıkaracaktır.

2- 7 takviye yapan Galatasaray'ın şampiyonluk şansı nedir?

Bir kere Galatasaray bireysel anlamda ele aldığımız zaman üst düzey isimleri kadrosuna kattı. Tecrübeli, yetenekli, kariyerli ve baskı yemiş oyuncuları kadrosuna kattı. Ama önemli olan takım olmak! Baktığımız zaman Feghouli hariç tüm oyuncular da kampta takımdaşlığı ön planda tutan görüntü çizdi.

Galatasaray'daki bu ekip, yıldızlar, takım olmayı başarırsa Süper Lige renk katar. Galatasaray'ın yaptığı her transfer hamlesi nokta atışı idi. Bu ekip takım olmayı başarır ve beraber oynamaya alışırsa, herkesin şampiyonluk adına yaptığı matematik şaşar.

3- Galatasaray'ın şampiyonluk yarışındaki en büyük rakibi kim?

Rakiplerin ziyade en önemlisi Galatasaray'ın her sezon en büyük rakibi bana göre kendisi... Galatasaray ne zaman taraftarıve camiası ile bütünleşirse o zaman şampiyonluğa ulaşıyor. Ancak hatlarda kopma oluşur, takım-tribün ve camia ayrışırsa ne yapsanız nafile! Galatasaray taraftarının da, camiasının da bunu anlaması gerekli! Galatasaray taraftarının, geçmişi unutup yeni kurulan bu takıma koşulsuz, şartsız destek vermesi gerekli. Yoksa sonu Galatasaray için kötü olur! Çünkü Galatasaray'da 21.şampiyonluğa ulaşılması adına topla, tüfekle deyim yerinde ise tüm cephane kullanıldı. Galatasaray bu yarışı ya şampiyon bitirip yatırımın karşılığını alacak, ya da hesaplar şaşmakla kalmayıp borç yükü artacak!

Bir de işin Tudor kısmı var... Bu kadroyu Tudor kurdu. Şimdi Tudor böylesine önemli yıldızların yer aldığı bir kadroyu yönetebilecek mi, göreceğiz...

Ama bir gerçek var, Tudor sezonun ilk maçı da olsa,her karşılaşma Galatasaray'daki geleceği için final anlamı taşıyacak