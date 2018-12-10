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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
10.12.2018 - 22:27, Son Güncelleme:

Kayseri kazandı, F.Bahçe'yi 17'nciliğe itti!

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Kayseri kazandı, F.Bahçe'yi 17'nciliğe itti!

Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Kayserispor deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti. Sarı kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 21'inci dakikada penaltıdan Chery, 69'uncu dakikada Deniz ve 80'inci dakikada Mensah kaydetti. Kayserispor bu sonuçla ligde 4 hafta sonra galibiyet aldı

STAT: Recep Tayyip Erdoğan
HAKEMLER: Serkan Çınar, Erdem Bayık, Mehmet Salih Mazlum
KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Veysel, Ben Youssef, Veigneau, Tarkan (Dk. 64 Sa), Sadiku (Dk. 76 Koita), Pavelka, Eduok (Dk. 74 Özgür), Trezeguet, Diagne
KAYSERİSPOR: Lung - Levent, Şamil, Kana Biyik, Sapunaru, Atila Turan (Dk. 87 Varela), Mensah, Bilal (Dk. 64 Kravets), Deniz (Dk. 80 Kucher), Chery, Umut
GOLLER: Dk. 21 (P) Chery, Dk. 69 Deniz Türüç, Dk. 80 Mensah (Kayserispor)
SARI KARTLAR: Veigneau, Koita, Pavelka (Kasımpaşa) - Şamil, Sapunaru (Kayserispor)

Maçın önemli dakikaları

6'ncı dakikada Chery'nin pasıyla sol çaprazda topla buluşan Umut Bulut'un şutunda kaleci Ramazan topu kontrol etmeyi başardı.
17'nci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Chery, Veigneau'nün müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Serkan Çınar bu pozisyon sonrasında devam kararı verdi. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu tekrar izleyen Serkan Çınar penaltı noktasını gösterdi.
21'inci dakikada penaltı atışında topun başına Chery geldi. Chery'nin vuruşunda top kaleci Ramazan'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 0-1.
25'inci dakikada sol kanatta kazanılan serbest vuruşta topun başına Trezegeut geçti. Mısırlı oyuncu zor açıdan direkt kaleyi denedi. Kaleci Lung topu kornere tokatladı.
28'inci dakikada Kayserispor savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışında bulunan Trezeguet'de kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda Lung gole izin vermedi.
30'uncu dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Diagne'nin şutunda kaleci Lung bu pozisyonda da gole izin vermedi.
31'inci dakikada Diagne'nin pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Trezeguet'in plase vuruşunda direğe çarpan top auta gitti.
34'üncü dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında Chery'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Umut Bulut'un uzak mesafeden vuruşunda top üstten dışarı gitti.
35'inci dakikada Eduok'un pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Diagne, Deniz Türüç'ün müdahalesiyle yerde kalınca hakem Serkan Çınar penaltı kararı verdi.
37'nci dakikada Diagne'nin kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Lung köşeden topu çıkartmayı başardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
48'inci dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Trezeguet ortaladı. Ceza sahası içerisinde müsait durumdaki Diagne'nin kafa vuruşunda kaleci Lung topu çelmeyi başardı.
53'üncü dakikada konuk Kayserispor mutlak bir pozisyondan faydalanamadı. Hızlı gelişen Kayserispor atağında sol kanattan Bilal içeri çevirdi. Kasımpaşa savunmasını geçen topla arka direkte Umut buluştu. Umut'un kale sahası içerisinden yaptığı vuruşta kaleci Ramazan gole izin vermedi.
62'nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Eduok, Trezeguet'i gördü. Mısırlı oyuncunun rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta top az farkla auta gitti.
68'inci dakikada Pavelka'nın ortasında topa yükselen Diagne, rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Serkan Çınar penaltı noktasını gösterdi.
69'uncu dakikada penaltı atışını kullanan Trezeguet'in vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.
69'uncu dakikada kaçan penaltı atışının ardından Kayserispor hızlı atağa çıktı. Mensah'ın içeri çevirdiği topta kaleci Ramazan, Umut Bulut'tan önce topa müdahale etti. Sonrasında Veysel'e çarpan top Deniz Türüç'ün önüne düştü. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ancak ofsayt bayrağı kalktı. VAR merkezinden gelen uyarıyla hakem Serkan Çınar, golü verdi: 0-2.
80'inci dakikada Kayserispor farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan hızlı gelişen Kayserispor atağında Kravets, topu Chery'e aktardı. Chery savunma arkasına koşu yapan Mensah'ı gördü. Kaleciyle karşı karşıya kalan Chery'nin vuruşunda top ağlara gitti: 0-3.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kayserispor deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti.

TAYFUR HAVUTÇU TRİBÜNDE
Spor Toto Süper Lig'in 15'inci hafta karşılaşmasında Kasımpaşa'nın konuğu Kayseri oldu. Mücadeleyi A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun yardımcısı Tayfur Havutçu da tribünde takip etti.

'ENGELLERİ BİRLİKTE AŞALIM' PANKARTI
Mücadele öncesinde iki takım maç seremonisine 'Engelleri Birlikte Aşalım' pankartıyla çıktı. Seremonideki tüm futbolcuların yağan yağmur sebebiyle yağmurluklarını birlikte seremoniye çıktıkları çocuklara vermesi de dikkat çekti.

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