Kayseri evinde Sivasspor ile berabere kaldı
Süper Lig'in 21. haftasında Kayserispor sahasında Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip Sivasspor'un golünü 53. dakikada yeni transfer Robinho atarken, ev sahibi Kayserispor'un golünü ise 66. dakikada Umut Bulut kaydetti. Bu sonucun ardından Kayserispor puanıın 35'e yükseltirken, Sivasspor da puanını 31 yaptı.
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Serkan Olguncan
Kayserispor: Lung, Lopes, Kana Bıyık, Atila Turan (Dk. 90 Erkan Kaş), Kucher, Şamil Çinaz, Badji, Güray Vural (Dk. 59 Varela), Mendes (Dk. 80 Amorim), Deniz Türüç, Umut Bulut
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Auremir, Bjarsmyr, Medjani, Hakan Bilgiç, Hakan Arslan, Ndinga, Bifouma (Dk. 46 Muhammet Demir), Rybalka (Dk. 83 Saivet), Emre Kılınç, Kone (Dk. 42 Robinho)
Goller: Dk. 53 Robinho (Demir Grup Sivasspor), Dk. 67 Umut Bulut (Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 22 Kone, Dk. 79 Robinho (Demir Grup Sivasspor), Dk. 44 Lopes, Dk. 64 Umut Bulut, Dk. 73 Şamil Çinaz, Dk. 75 Varela (Kayserispor)
MAÇIN GOL DAKİKALARI
53. dakikada Demir Grup Sivasspor'da kazanılan serbest vuruşu kullanan Robinho, yaklaşık 25 metreden meşin yuvarlağı kaleci Lung'un solundan ağlarla buluşturdu: 0-1.
67. dakikada Kayserispor eşitliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta Badji'nin ceza sahasına yaptığı ortada, arka direğe doğru koşan Umut Bulut'un bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.
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