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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerFutbol HaberleriKayseri Erciyesspor amatör kümeye düştü! Nereden nereye...
Futbol Kayseri Erciyesspor amatör kümeye düştü! Nereden nereye...
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Futbol
04.03.2018 - 17:47, Son Güncelleme:

Kayseri Erciyesspor amatör kümeye düştü! Nereden nereye...

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Türk futbolunda adından söz ettiren kulüplerden biri daha amatör kümenin yolunu tuttu.

Yıllarca Süper Lig'de mücadele eden, Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş'a kaybeden, Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden Kayseri Erciyesspor, TFF 3. Lig 2. Grup'ta oynadığı son maçta Diyarbekirspor'a 10-1 mağlup olarak 9 hafta kala resmen amatör kümeye düşmüş oldu.

Bu sezon 54 takımın üç ayrı grup halinde mücadele ettiği TFF 3. Lig 2. Grup'ta yer alan Kayseri Erciyesspor'un geride kalan 25 hafta sonunda tek bir galibiyet alamadan ligin bitmesine daha 9 hafta kala küme düşmesi kesinleşti. Bu sezon oynadığı 25 maçta 3 beraberlik, 22 yenilgi alan Kayseri ekibi bu maçlarda kalesinde 89 gol görürken, rakip ağlara ise sadece 13 gol atabildi. Üç beraberliğe karşılık hanesine yazdırdığı 3 puan Van deplasmanında saha çıkmadığı için silinen mavi-siyahlıların ligde puanı dahi bulunmuyor. TFF 3. Lig'de en fazla gol yiyen, en kötü averaja sahip ve puanı bulunmayan tek takımı olan bur zamanların Süper Lig takımı böylece ligin bitimine 9 hafta kala amatör kümenin yolunu tutmuş oldu. Transfer yasağı nedeniyle iki sezondur sadece alt yapısından aldığı oyuncular ile profesyonel liglerde sahaya çıkabilen ekip gelecek sezon Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele edecek.

TÜRKİYE KUPASI'NDA FİNAL OYNADI
Kayseri Erciyesspor, 1932 yılında kuruldu. 86 yıllık tarihinde önemli başarılara imza attı. Türkiye Kupası'nın 45. sezonu olan 2006-2007 Türkiye Kupası sezonunda rakiplerini saf dışı bırakan ekip finale yükseldi. İzmir'de oynanan finalde mavi-siyahlı ekibin rakibi Beşiktaş oldu. 9 Mayıs 2007 tarihinde İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan maçın normal süresi 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Uzatma dakikalarında Bobo'nun golü ile maçı 1-0 kazanan Beşiktaş kupayı 7. kez müzesine götürdü. Bu finalden kupa alamasa da Kayseri Erciyesspor tarihinde ilk kez Avrupa Kupaları'na katılma hakkı elde etmiş oldu.

AVRUPA'DA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETTİ
Türkiye Kupası'nda final oynayarak Avrupa vizesi almasına rağmen ligden düşen Kayseri Erciyesspor, Süper Lig olmasa da 1. Lig ekibi olarak Türkiye'yi UEFA Kupası'nda temsil etti. Kupaya ikinci turdan katılan ekip İsrail’in Maccabi Tel Aviv takımı ile eşleşti. İsrail'de 0-0 biten maçın rövanşını Kayseri'de 3-1 kazanarak turu geçen Erciyesspor'un 1. turdaki rakibi ise İspanyol devi Atletico Madrid oldu. Erciyesspor, rakibine iki maçta da yenilerek kupaya veda etti.

AYNI LİGDE ÜST ÜSTE İKİ SEZON ŞAMPİYON OLAN TEK TAKIM
Kayseri Erciyesspor, eşine az rastlanır bir olayında kahramanı. Üst üste aynı ligde iki kez şampiyon olan tek takım özelliği taşıyan Kayseri ekibi, bu konu ile ismini duyurmuştu. 2003-2004 sezonunda 2. Lig A kategorisinde elde ettiği şampiyonlukla Süper Lig'de mücadele etme hakkını kazanan ancak kulüp genel kurulunda alınan kararla bu hakkı Kayserispor'a devreden Kayseri Erciyesspor, bir sezon sonra yeniden aynı ligde şampiyon olarak Süper Lig vizesi almayı başarmıştı.

SÜPER LİG MACERASI
Kayseri Erciyesspor, 2. Lig'de mücadele ettiği 2000-2001'den sonra 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 ve 2015-2016 sezonlarında 1. Lig'de, 2005-2006, 2006-2007, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında ise Süper Lig'de yer almıştı

SON DÖRT SEZONDA HEP KÜME DÜŞTÜ
Son olarak 2014-2015 sezonunda Süper Lig'de yer alan Kayseri ekibi, bu lige veda ederken bir anlamda sonun başlangıcı oldu. Ardından 2015-2016 sezonunda 1. Lig'e, 2016-2017 sezonunda ikinci lige veda eden mavi-siyahlılar, 2017-2018 yani bu sezonda ise bitime daha 9 hafta kala üçüncü lige veda ederek resmen profesyonel lig kariyerini sonlandırmış oldu.

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