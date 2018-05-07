'Kayseri bir nevi kendi silahıyla vuruldu'
Beşiktaş'ın ilk yarısını 2-0 kapattığı Kayserispor maçının devre arasında yazarımız Kenan Başaran değerlendirmelerde bulundu.
Beşiktaş yarıştan büyük ölçüde kopmuş olmasına rağmen bu maça olabildiği kadar motive olmaya çalıştı. Buna karşın eski günlere nazaran bir keyifsizlik de yok değil. Oyunun kontrolü Beşiktaş’taydı ilk 45’te. Ama Talisca’nın frikiği dışında tehlikeli bir pozisyon da yaratamadı ilk gole kadar. Gol de zaten Quaresma’nın muazzam rabona hareketiyle yaptığı ortada Tosic ile geldi. Aynı Tosic, Talisca’nın kaleciden dönen frikiğinde de tamamlayıcı olarak gole yaklaşan isimdi.
Kayserispor maçı tamamen kendi yarı alanında kabul eden bir anlayışla ilk devreyi oynadı. Beşiktaş’ın hücumda hata yapmasını kolladılar nitekim bu taktikleri de çoğu kez işe yaradı ve Beşiktaş hücuma çıkarken çok top kaybı yaptı. Kayseri de çok etkili kontralar buldu. Birinde Umut Bulut diğerinde Mendes yararlanamadı. Ancak Bulut’un pozisyonunda hakem Vida’nın hamlesine penaltı çalabilirdi.
Kayseri yine hücuma çıkan Beşiktaş’ın kaptırdığı topta bir tehlike daha yarattı ama dönen topta oluşan karşı atakta Beşiktaş Adriano ile 2. Golü buldu. Kayseri bir nevi kendi silahıyla vuruldu. Beşiktaş’ın hücuma çıkarken arkasını pek kollamadığı bu yüzden de savunma yönünde sıkıntı çektiği bir ilk devrede iki klas hareketin sonucunda bulduğu gollerle 2-0 devreyi önde kapattı. İkinci yarı savunma hattını da kollayıp 3. Golü araması lazım. Kayseri bir gol bulursa maça ortak olur.
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