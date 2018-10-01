Kayıplara rağmen Barcelona!
Barcelona, son haftalardaki kötü performansına rağmen averajla liderliğini korudu.
Lider Barcelona, La Liga'nın 7. haftasında ağırladığı Athletic Bilbao ile 1-1 berabere kaldı. Katalan ekibi, son 3 lig maçında sadece 2 puan toplayabildi.
Real Madrid ile Atletico Madrid arasındaki derbi karşılaşma golsüz sonuçlandı.
Eibar deplasmanından 3-1 galip ayrılan Sevilla, arka arkaya 3. maçını kazandı. Real Betis de sahasında Leganes'i 1-0 yendi.
La Liga'da 14 puana sahip Barcelona, son haftalardaki kötü performansına rağmen averajla liderliğini korudu. Katalan ekibini, Real Madrid aynı puan, Sevilla 13, Atletico Madrid ve Real Betis 12'şer puanla takip etti.
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