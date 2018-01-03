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Kayaklı Koşu FIS Yarışları sona erdi

Erzurum'da, Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) ve Türkiye Kayak Federasyonunun (TKF) ortaklaşa düzenlediği Kayaklı Koşu FIS Yarışları sona erdi.

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Kandilli Kayak Merkezi'nde düzenlenen ve üç gün süren organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra 14 ülkeden 44 sporcu katıldı.

Erkek ve kadın sporcular kayaklı koşu kategorisindeki son gün yarışlarında dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Son gün yarışları sonucunda 10 kilometre klasik yarışında kadınlarda Ayşenur Duman birinci, Yunan Maria Ntanou ikinci ve Seher Kaçmaz üçüncü oldu.

Erkekler 15 kilometre klasik yarışında ise Hamza Dursun birinci, Sırp Damir Rastic ikinci ve Amed Oglago üçüncülüğü elde etti.




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