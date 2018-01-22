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Kaya Tarakçı Çaykur Rizespor'da!

TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin ilk yarısında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da görev yapan kaleci Kaya Tarakçı ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

A.A
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Yeşil-mavili yapılakulüpten yazılı açıklamada, Kaya Tarakçı'nın tecrübeli bir oyuncu olduğu belirtilerek, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da oynayan ve kariyerinde Süper Lig'de 49, TFF 1. Ligde 141 maça çıkan deneyimli kaleci Kaya Tarakçı ile kulübümüz sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Kaya, Rize'ye gelerek takıma katılacaktır." ifadelerine yer verildi.
Erzurum ekibinin ilk yarıda kaptanlığını da üstlenen Kaya Tarakçı, 11 maçta 990 dakika görev alırken bu maçlarda kalesinde 14 gole engel olamamış, Grandmedical Maninaspor maçının ardından kadro dışı bırakılmıştı.

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