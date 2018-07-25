Kawhi Leonard Çark Etti: Milli Takım Kampına Gitmiyor!
NBA’de San Antonio Spurs’ten Toronto Raptors’a takas edilen Kawhi Leonard, milli takım kararını değiştirdi.
NBA’de bir sezon boyunca San Antonio Spurs ile sıkıntılar yaşayan ve sonunda yaz döneminde takasını isteyen Kawhi Leonard, uzun süren takas görüşmelerinin ardından Toronto Raptors‘a takas edilmişti.
Daha önce önümüzdeki hafta Las Vegas’ta düzenlenecek Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımı kampına katılmayı planlayan Leonard, karar değiştirdi. ESPN’den Chris Haynes’in haberine göre yıldız oyuncu, milli takım kampına katılmaktan vazgeçti.
Raptors‘la sağlık kontrolünden geçen Leonard’ın takası resmen yürürlüğe girmiş oldu. ABD Milli Takımının koçu ise Leonard’ın Spurs‘ten eski koçu Gregg Popovich.
Leonard, takastan önce taliplerine sağlıklı olduğunu göstermek için milli takım kampına gitmeyi düşünüyordu. Ancak görünüşe bakılırsa takastan sonra buna gerek kalmadı. ESPN kaynaklarına göre yıldız oyuncu bu zamanı yeni takımına alışmak için kullanacak. (Eurohoops)
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