Kavga olur! İşi büyüten Beşiktaş yönetimi...

Beşiktaş Kulübü'nün sert bir dille kavgayı yalanlamasını değerlendiren Demirkol, kavgayı haber yapmayan muhabirleri ve siyah-beyazlı yönetimi eleştirdi.

Bu tür kavgaların adrenalini yüksek ortamlarda olabileceğinin altını çizen Mehmet Demirkol, “Ben sana ne olduğunu söyleyeyim. Birbirlerini itip kakıyorlar. Sonra Talisca, Caner’e yetişemeyince tekme atıyor. Bunu haber yapanlar işini yapmış. Birçok muhabir arkadaşımız Caner-Talisca tartışmasının kendilerine geldiğini ancak haber yapmadıklarını söyledi. Çünkü muhabir olmaktansa Beşiktaş muhabiri olmayı tercih ediyorlar. Haber yapmayan kahraman oluyor” dedi.

Beşiktaş yönetimine de eleştiri yönelten Mehmet Demirkol şunları söyledi:

“Beşiktaş yönetimi neden böyle bir açıklama yapıyor ki… İşini yapana böyle davranmamak lazım… Şenol Güneş’e sorulsa “Bir şey olmadı mı diyecek?” Hayır… O zaman neden böyle bir açıklama yapma gereği duyuldu. İki futbolcu kavga eder… Bunda bu kadar büyütülecek bir şey yok… İşi büyüten Beşiktaş yönetimi oldu.” (Sözcü)