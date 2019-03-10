Katar’dan FIFA’ya 880 milyon dolarlık gizli ödeme
2022 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak olan Katar’ın, FIFA’ya 880 milyon dolarlık ödeme yaptığı iddia edildi.
İngiliz The Sunday Times’ın haberine göre Katar, 2022 Dünya Kupası’nı kazanmadan 21 gün önce FIFA’ya 400 milyon dolar teklif etti. Bu tekliften üç yıl sonra FIFA’ya 480 milyon dolar daha teklif eden Katar böylece ev sahipliği organizasyonu için 880 milyon dolarlık gizli bir ödeme yaptı.
Gazeteye göre İsviçre polisi rüşvet soruşturmasının bir parçası olarak bu iddiayı araştırıyor.
FIFA ise konuyla ilgili açıklama yapmayı reddederken İngiliz basını ödemelerin dondurulmasını, kuralları açıkça ihlal eden bu sözleşmeye ilişkin soruşturma başlatılması gerektiğini belirtti.
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