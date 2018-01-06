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Katar tercihini açıkladı! Para için...

Bülent Uygun’un çalıştırdığı Al Gharafa takımına transfer olan Wesley Sneijder açıklamalarda bulundu.

Hürriyet Haber
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Bugün Katar’a doğru yola çıkacak Sneijder transferiyle ilgili konuştu. Her şeyin son birkaç günde geliştiğini ifade eden yıldız oyuncu, “Bu macerayı dört gözle bekliyorum. Tekrar futbol oynamak istiyorum. Umarım Al Gharafa’da bu fırsatı bulurum. Şu anda kendimi fit hissediyorum. Oynamak için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı.

Sneijder’e “Katar tercihinde paranın nasıl bir rolü vardı?” diye de soruldu. 33 yaşındaki oyuncunun cevabı, “Paraya bakmadım desem yalan söylemiş olurum. Ama 33 yaşındaysanız pek fazla kulüp tercih etme şansınız kalmıyor. Burada tekrar birçok maça çıkacağımı umuyorum. Kulüple yaptığım görüşmeler beni iyi hissettirdi. Bu kulübe bir şeyler katabileceğimi düşünüyorum” oldu.

Bu akşam saatlerinde Katar'da olacak olan Sneijder yarın da resmi imzayı atacak. (Ajansspor)

 

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