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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
31.01.2019 - 16:20, Son Güncelleme:

Katar Emniyet Teşkilatı heyetinden TFF'ye ziyaret

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Katar Emniyet Teşkilatı heyetinden TFF'ye ziyaret

Katar Emniyet Teşkilatı heyeti, Türkiye Futbol Federasyonunu (TFF) ziyaret etti.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2022 yılında gerçekleştirilecek FIFA Dünya Kupası sürecinde alınacak güvenlik önlemlerine hazırlık amacıyla Türkiye'de incelemelerde bulunan heyet, TFF yetkilileriyle bir araya geldi.

TFF'nin Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarete Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı yetkilileri ile Katar Emniyet Teşkilatı Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Tümgeneral Abdul Aziz Abdullah El-Ansari başkanlığındaki Katar Emniyet Teşkilatı yetkilileri katıldı.

Ziyaret kapsamında TFF Stadyum ve Güvenlik Müdürü Cenk Cem, Güvenlik Koordinatörü Bülent Perut, E-Bilet Müdürü Kerem Bilgin, Akreditasyon Sorumlusu Yahya Bolun tarafından Katar Emniyet Teşkilatı temsilcilerine; kanun, yönetmelik ve TFF'nin kendi mevzuatındaki spor güvenlik konuları, federasyonun marka projeleri olan güvenlik sistemi geliştirme projesi (cctv, turnike, kontrol odası), e-bilet projesi ve akreditasyon sistemi projesi konularında bilgi verildi.

Konuk heyet, daha sonra TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ni gezdi.

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