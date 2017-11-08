Katalanlar'dan ilginç biblo: Dışkısını yapan Arda

Barcelona'da oynayan Arda Turan için Katalonya'nın sembollerinden olan dışkısını yapan insan figürü yapıldı. İlk kez yapılan bu biblo İspanyol medyasında da gündem oldu. Daha önce birçok Barcelonalı futbolcunun figürü yapılırken Arda Turan için ise ilk kez böyle bir şey yapıldı.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER VAR

Trump, Obama, Sarkozy, Merkel gibi birçok liderin de bu figürü yapıldı. Arda Turan'ın da dışkısını yaparken görüntüsü raflardaki yerini aldı.

BEREKETİ TEMSİL EDİYOR

Katalonya halkının Noel'de sembol olarak kullandığı caganer, bereketi ve bolluğu temsil ediyor. Dışkısı gübre misali toprağı beslediğine inanıldığı için, diğer yandan da ulu orta pantolonunu indirip tuvaletini yapan bu figür özellikle Noel zamanında yok satıyor.