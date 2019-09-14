Kasımpaşa'ya Quaresma da çare olamadı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKasımpaşa'ya Quaresma da çare olamadı
GeriFutbol Kasımpaşa'ya Quaresma da çare olamadı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
14.09.2019 - 00:05, Son Güncelleme:

Kasımpaşa'ya Quaresma da çare olamadı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kasımpaşa'ya Quaresma da çare olamadı

Sezona 1-1’lik Trabzonspor beraberliği ile başlayan Kasımpaşa, dünkü maçla birlikte üst üste 3. kez sahadan puansız ayrılmış oldu.

2. haftada konuk olduğu Alanyaspor’a 4-1, 3. haftada evinde Ankaragücü’ne 1-0 yenilen lacivert beyazlılar, dün de Galatasaray’a 1-0’lık skorla mağlup oldu.

Kasımpaşa’nın Beşiktaş’tan transfer ettiği Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, 90 dakika oynadığı maçta etkili bir oyun ortaya koymasına rağmen yenilgiye engel olamadı. Teknik direktör Kemal Özdeş’in çalıştırdığı Kasımpaşa böylelikle ligin 4. haftasını 1 puanla kapattı.

Süper Ligde 4. hafta puan durumu ve haftanın kalan maçları
Süper Lig'de 4. hafta puan durumu ve haftanın kalan maçları

- Sahasında yine bileği bükülmedi

Galatasaray, Süper Lig'de sahasındaki en uzun süreli yenilmezlik serisini Kasımpaşa karşısında da sürdürdü.

Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'nda çıktığı son 38 lig maçında rakiplerine mağlup olmadı.

Süper Lig'de evindeki son mağlubiyetini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'de 3-1'lik skorla Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha

sonra taraftarı önünde çıktığı 38 müsabakanın 32'sini kazanırken, 6'sında berabere kaldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Galatasaray Anadolu Efes'i uzatmalarda devirdi
Bakan Kasapoğlu: "Spor toplumu olmamamız için bir neden yok"
Kasımpaşa'ya Quaresma da çare olamadı
Kemal Özdeş: Üretken olamadık