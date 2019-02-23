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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
23.02.2019 - 18:01, Son Güncelleme:

Kasımpaşa'ya bir darbe de Alanya'dan

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Kasımpaşa'ya bir darbe de Alanya'dan

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Alanyaspor, evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadeleyi Alanyaspor 3-0 kazandı.

Maçtan dakikalar:

7. dakikada sağ kanattan Baiano’nun ceza sahasına yaptığı ortada defanstan seken topu arka direkte Cisse ağlara gönderdi. Ancak gol ofsayt nedeniyle ilk önce sayılmadı. Ardından VAR’dan gelen uyarıyla maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, filelere giden meşin yuvarlağı geçerli saydı. 1-0
23. dakikada Ozan’ın ceza sahası dışı sağ çaprazından ortasında kale önünde Welinton’un kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
25. dakikada Popov'un sağ kanattan ortasında topla buluşan Perica'nın şutu dışarı gitti.
31. dakikada Ozan’ın ara pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Cisse’nin sert şutu üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
41. dakikada Popov, Campos’a yaptığı sert hareket sonrası hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Ardından VAR’dan gelen uyarı sonrası Kasımpaşalı oyuncu direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

49. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Hajradinovic'in derinlemesine pasıyla bir anda savunma arkasına sarkan Trezeguet sağ çaprazdan içeri sokuldu, yerden vuruşunda top kaleci Haydar'da kaldı.
53. dakikada Alanyaspor atağında sağ kanattan Baiano'nun ortaladığı topa gerilerden gelen Papiss Cisse savunmadan önce nefis bir kafa vuruşu yaptı ve topu sol alt köşeden ağlara gönderdi. 2-0
54. dakikada sağ kanattan içeri sokulan Villafanez sol ayağıyla çok sert vurdu. Direkten dönen topu Djalma kaleye yollamak istedi ancak savunma araya girerek kornere çeldi.
72. dakikada Alanyaspor atağından Nsakala'nın ortasında penaltı noktası üzerindeki Ozan'a aktardı. Bu futbolcunun kafa vuruşunu kaleci Scuffet müthiş bir hamleyle kornere tokatladı.
90. dakikada Alanyaspor atağında sağ kanatta üç kişinin arasından nefis sıyrılan Cenk Ahmet'in içeri yerden çevirdiği topa penaltı noktası üzerindeki Sural gelişine vurarak filelerle buluşturdu. 3-0
90+2. Dakikada Alanyaspor'un sol çaprazdan kazandığı serbest vuruşta Villafanez doğrudan kaleyi denedi ancak kaleci Scuffet topu kornere tokatladı.

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