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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
17.08.2019 - 10:35, Son Güncelleme:

Kasımpaşa'nın yeni sezondaki ilk konuğu Trabzonspor!

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Kasımpaşa'nın yeni sezondaki ilk konuğu Trabzonspor!

Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Trabzonspor cephesi

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya'nın Sparta Prag takımı karşısında deplasmanda 2-2 berabere kalan, sahasında da 2-1 galip gelerek play-off turuna yükselen bordo-mavililer, lige de iyi bir başlangıç yapmak istiyor. 

Hazırlıklarını bu sabah yapacağı antrenmanla tamamlayacak bordo-mavililer, akşam üzeri İstanbul'a gidecek. 

Karadeniz ekibinde Ogenyi Onazi'nin haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.

Kasımpaşa cephesi

Teknik direktör Kemal Özdeş'le yeniden anlaşan Kasımpaşa'da yeni transferler Mustafa Pektemek, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan, Mame Thiam, Karim Hafez, Fatih Öztürk ile Jorge Fernandes görev verilmesi durumunda ilk kez bir resmi maçta lacivert-beyazlı formayı giyecek.

Kasımpaşanın yeni sezondaki ilk konuğu Trabzonspor

Geçen sezon ne oldu?

Süper Lig'de Kasımpaşa geçen sezonu 14, Trabzonspor ise 4. sırada tamamlamıştı.

Geçen sezon iki takım arasında Trabzon'da yapılan maçı Trabzonspor 4-2 kazanmış, İstanbul'daki mücadele 2-2 sona ermişti.

Trabzonspor lig başlangıçlarında başarılı 45 sezonda...
Trabzonspor lig başlangıçlarında başarılı! 45 sezonda...

21. randevu

İki takımın ligde oynadığı 20 maçın 9'unu Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 5 kez mağlup ederken, taraflar 6 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. 

Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 33 kez havalandırırken, Kasımpaşa 27 golle karşılık verdi. 

İstanbul'da denge 

İstanbul'da iki takım arasında oynanan 10 maçta taraflar üstünlük sağlayamadı. 

İki takım da sahadan üçer kez galibiyetle ayrılırken 4 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. 

Trabzonspor, bu maçlarda 18 gol atarken kalesinde 12 gol gördü. 

Trabzonspor, 2010-2011 sezonunda rakibini 7-0 mağlup ederek, iki takım arasında oynanan maçlarda en farklı galibiyeti aldı. 

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