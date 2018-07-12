Kasımpaşa’nın orta sahasına genç transfer
Kasımpaşa Kulübü, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Uğurcan Yazğılı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Bucaspor takımının formasını giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Uğurcan Yazğılı, Kemerburgaz Tesisleri’mizde Sportif Direktörümüz Nursal Bilgin’in de hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi.
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