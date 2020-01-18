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Haber Giriş: 18.01.2020 - 10:03,Son Güncelleme:/

Kasımpaşa'nın konuğu Trabzonspor

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Kasımpaşa'nın konuğu Trabzonspor

Kasımpaşa, Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Ligin ilk 17 haftalık bölümünde istediği performansı sergileyemeyen ve ara transfer döneminde kadroda büyük bir değişikliğe giden lacivert-beyazlı takım, ikinci yarıyı Trabzonspor maçıyla açacak.

Medical Park Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Tayfur Havutcu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Kasımpaşa, ligin ilk yarısında 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucu 15 puan topladı.

Süper Lig'in ilk yarısında oynadığı maçların 9'unu kazanan, 5'inde berabere kalan ve 3'ünü yitiren Trabzonspor ise 32 puan elde etti. İki takım arasından ligin ilk yarısında İstanbul'da yapılan karşılaşma 1-1 tamamlanmıştı.

Kasımpaşa'da sakatlıkları süren David Pavelka, Loret Sadiku, Ramazan Köse ve Yusuf Erdoğan'ın Trabzonspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.

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Kasımpaşanın konuğu Trabzonspor

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