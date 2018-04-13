Kasımpaşa'nın konuğu Kardemir Karabükspor!
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.
Lacivert-beyazlılar, ligde oynadığı son 2 deplasman maçında Göztepe ve Bursaspor'u gol yemeden mağlup etmeyi başardı.
Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, haftaya 37 puanla 9. sırada girdi.
Kasımpaşa ile Kardemir Karabükspor arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı lacivert-beyazlılar, 2-0 kazanmıştı.
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