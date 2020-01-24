Kasımpaşa'nın konuğu Aytemiz Alanyaspor

Kasımpaşa, Süper Lig'in 19. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Özgür Yankaya görev alacak. Ligde yaptığı son 8 maçta 7 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ederek kötü gidişi sonlandırmak istiyor.



Lacivert-beyazlı takım, çarşamba günü İstanbul'da oynanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş müsabakasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 mağlup etmişti. Turun ilk maçında Alanya ekibine 3-1 yenildiği için kupadan elenen Kasımpaşa, uzun süre sonra oynadığı futbolla beğeni toplamıştı.



Kasımpaşa'da sakatlıkları süren David Pavelka, Yusuf Erdoğan, Mame Thiam ve Loret Sadiku karşılaşmada forma giyemeyecek. Kaleci Ramazan Köse'nin ise durumu maç saatinde netlik kazanacak.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Aytemiz Alanyaspor 4-1 kazanmıştı.