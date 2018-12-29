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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
29.12.2018 - 14:58, Son Güncelleme:

Kasımpaşa’nın görünmez kahramanları! Eduok ve Veysel Sarı...

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Kasımpaşa’nın görünmez kahramanları! Eduok ve Veysel Sarı...

Kasımpaşa’nın başarılı oyuncuları Veysel Sarı ve Samuel Eduok, ligin ilk yarısında 20 resmi müsabakada forma giyerek lacivert-beyazlı takımda en fazla görev alan isimler olarak ön plana çıktı.

Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısını 29 puanla 4. sırada kapatan Kasımpaşa’da savunma ve hücumda istikrarlı oyuncular dikkat çekti.

Lacivert-beyazlı ekipte deneyimli savunma oyuncusu Veysel Sarı ve Samuel Eduok, 20 resmi müsabakada forma giyerek lacivert-beyazlı takım adına ilk yarının en fazla görev alan futbolcuları oldu. İki oyuncu Süper Lig'de 17, Ziraat Türkiye Kupası’nda da 3 müsabakada Kasımpaşa formasını terletti.

Veysel Sarı, sahada en fazla kalan futbolcu
Kasımpaşa’nın deneyimli stoperi Veysel Sarı, 20 resmi maçta bin 663 dakika sahada kalarak en fazla süre alan futbolcu oldu. Veysel’i bu alanda bin 574 dakikayla mevki arkadaşı Syam Ben Youssef takip ederken, 3. sırada ise bin 548 dakika ile golcü futbolcu Mbaye Diagne yer aldı.

En golcü isim Diagne
Kasımpaşa’nın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, 2018- 2019 sezonunun ilk yarısında gösterdiği başarılı performansla adından sıkça söz ettirdi. Başarılı oyuncu, ligde forma giydiği 17 mücadelede 20 kez rakip fileleri havalandırdı. Senegalli, aynı zamanda ligin gol kralı unvanını da elinde bulunduruyor.

Asist kralı Trezeguet
Kasımpaşa’nın Mısırlı oyuncusu Trezeguet, ilk yarıda hazırladığı gollerle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Genç futbolcu, ilk yarıda atılan 5 golün mimarlığını üstlenirken, bu istatistiğini de rakip fileleri 5 kez havalandırarak perçinledi. Trezeguet, etkili performansıyla yerli yabancı birçok kulübün de radarına girmiş durumda. Paşa’da en fazla asist yapan ikinci futbolcu ise 4 asistle Özgür Çek oldu.

İlk yarının en centilmen takımı Kasımpaşa
Kasımpaşa, ilk devrenin en centilmen takımı oldu. İstanbul ekibinde hiçbir futbolcu kırmızı kart ile cezalandırılmazken, hakemler lacivert-beyazlı oyunculardan Sadiku, Pavelka, Diagne ve Eduok'u ise sarı kart ile uyardı.

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