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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
24.04.2019 - 11:51, Son Güncelleme:

Kasımpaşalı Hajradinovic: "Eğer F.Bahçe ve G.Saray ile aynı saatte..."

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Kasımpaşalı Hajradinovic: "Eğer F.Bahçe ve G.Saray ile aynı saatte..."

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın Boşnak futbolcusu Haris Hajradinovic, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Lacivert-beyazlıların ara transfer döneminde Hırvatistan'ın Osijek takımından büyük beklentilerle kadrosuna kattığı 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türkiye'ye uyum sağlamakta zorlanmadığını belirten Hajradinovic, "Yeni bir lig, ülke ve kültür. Bunların hepsine uyum sağlamak gerekiyor. Daha önce Bosna Hersek'in yanı sıra Hırvatistan, Slovakya, Belçika ve Norveç'te oynadım. Bu, Türkiye'ye uyum sağlamamı kolaylaştırdı. Ancak yine de adaptasyon sürecini atlatabilmem için zaman gerekiyor. Kasımpaşa'nın bir parçası olduğum için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa'da gerçekleştirmek istediği hedeflerinin olduğunun altını çizen Haris Hajradinovic, "Şu an takımıma ve bana verilen göreve odaklanmış durumdayım. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Gelecekte daha iyi yerlerde olmayı istiyorum. Ancak önemli olan şu an bulunduğunuz takımda en iyisini verebilmek. Türkiye'den ayrıldığımda insanların hakkımda, 'Haris burada oynadı. Çok iyi futbolcuydu.' diyebilmelerini istiyorum. Bu, benim için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

- "Barcelona'yı tercih ederim"

Lacivert-beyazlı formayla lig ve kupada çıktığı 15 maçta 1 gol atan Haris Hajradinovic, İspanyol ekibi Barcelona'da forma giymeyi hayal ettiğini aktardı.

Fırsat buldukça Barcelona'nın maçlarını takip ettiğini vurgulayan Hajradinovic, "Benim için dünyanın en iyi oyuncusu Lionel Messi. Takip etmekten hoşlandığım takımlardan birisi de Barcelona. Barcelona benim favori takımım. Eğer Fenerbahçe ve Galatasaray ile aynı saatte Barcelona'nın karşılaşması varsa ben Barcelona'yı izlemeyi tercih ederim. Bir gün Barcelona'da oynamayı hayal ediyorum ancak hep bunu düşünerek kendimi baskı altına almak da istemiyorum." diye konuştu.

Kasımpaşalı Hajradinovic: Eğer F.Bahçe ve G.Saray ile aynı saatte...

- "Visca, kariyerinin en formda dönemini yaşıyor"

Hajradinovic, lider Medipol Başakşehir'de bu sezon sergilediği performansla dikkati çeken vatandaşı Edin Visca'nın kariyerinin en formda dönemini yaşadığını kaydetti.

Boşnak oyuncu, bu sezon ligde forma giydiği 29 maçta attığı 12 gol ve yaptığı asistlerle Medipol Başakşehir'in liderlik koltuğunda oturmasında önemli rol oynayan Visca hakkında şunları kaydetti:

"Medipol Başakşehir ile yaptığımız maçta Visca ile konuştum. Uzun bir süredir Türkiye'de. Bu ligi de iyi tanıyor. Bu durum işini kolaylaştırıyor. Visca, belki de kariyerinin en formda dönemini yaşıyor."

Süper Lig'de güce dayalı ve kaliteli bir futbol oynandığını dile getiren 25 yaşındaki Hajradinovic, "Avrupa kupaları hedefine ulaşabilmek için mücadele ediyoruz. Bunun için kalan maçlarda elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bosna Hersek için Kuzey Makedonya'yı reddettim"

Hajradinovic, Kuzey Makedonya Milli Takımı'ndan gelen teklifi 2 kez geri çevirmesine yönelik soruya şu şekilde karşılık verdi:

"Kuzey Makedonya'da doğdum. 6 aylıkken Almanya'ya gittim. 4 yaşına kadar Almanya'da kaldım. Daha sonra ise Saraybosna'ya yerleştim. Bosna Hersek Milli Takımı'nda oynayabilmek için Kuzey Makedonya Milli Takımı'ndan 2 kez gelen teklifi reddettim. Bosna Hersek adına oynamak ve ülkeme hizmet etmek istiyorum. Bu hayalimin peşinden koşuyorum. Bosna Hersek Milli Takımı'na çağrılmasam bile bu kararla ilgili bir pişmanlığım olmayacak."

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