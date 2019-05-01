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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
01.05.2019 - 11:32, Son Güncelleme:

Kasımpaşalı Hafez: "Başakşehir, şampiyon olmayı hak ediyor"

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Kasımpaşalı Hafez: "Başakşehir, şampiyon olmayı hak ediyor"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın Mısırlı milli oyuncusu Karim Hafez, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Sezonun ilk yarısını Medipol Başakşehir'de geçiren, ara transfer döneminde ise lacivert-beyazlı takımla kiralık sözleşme imzalayan Hafez, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışından vatandaşı Muhammed Salah'a, kariyer planlamasından takım arkadaşı Trezeguet'nin durumuna kadar birçok konuda AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Bonservisi Mısır'ın Wadi Degla takımında bulunan 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu, ilk yarıda Medipol Başakşehir'de fazla forma şansı bulamadığını belirterek, "Orada birçok tecrübeli ve iyi oyuncuyla çalıştım. Hepsinden çok şey öğrendim. Ancak benim pozisyonumda Clichy gibi büyük bir futbolcu forma giyiyordu. Sadece kupa maçlarında oynayabildim. Devre arasında Kasımpaşa'ya geldim. Kasımpaşa'da bulduğum şansı iyi değerlendirdim. Mücadeleme devam ediyorum. Umarım bu sezon benim için iyi bir şekilde biter." ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir'de herkesin lig şampiyonluğunu hayal ettiğini dile getiren Karim Hafez, "Medipol Başakşehir'in şampiyon olmasını istiyorum. Medipol Başakşehir, şampiyon olmayı hak ediyor. Birkaç sezondur ligi önde götürüyorlar fakat sona gelindiğinde şampiyonluğu kaçırıyorlar. Kalan maçlarını kazanarak ligi zirvede tamamlamalarını diliyorum." diye konuştu.

- "Salah, Mısır'da herkesin idolü"

Hafez, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen vatandaşı Muhammed Salah'ın elde ettiği başarılarla Mısırlı oyunculara Avrupa'nın kapısını açtığını aktardı.

Merseyside temsilcisi ile Premier Lig'de şampiyonluğu kovalayan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise yarı finalde mücadele eden Salah'ın çok iyi bir futbolcu olduğunu vurgulayan Hafez, şunları kaydetti:

"Salah, çok iyi bir kişiliğe sahip. Mısır'da herkesin idol olarak belirlediği biri. Çok iyi performans gösteriyor ama aynı zamanda bunun için çok da sıkı çalışıyor. Yakaladığı başarıyı hak ediyor. Umarım bu sezon Premier Lig'i kazanır. Salah, Avrupa'ya ilk geldiğinde aslında Mısırlı oyuncular için de kapı açtı. Mısırlı oyuncuların kaliteli olduğunu ve Avrupa'da mücadele edebileceğini kanıtladı. Umarım Avrupa'da mücadele eden Mısırlı oyuncu sayısı daha da artar ve milli takımda da Salah'ın yardımıyla çok başarılı oluruz."

Kasımpaşalı Hafez: Başakşehir, şampiyon olmayı hak ediyor

- "Trezeguet'nin büyük bir takımda oynayacağını düşünüyorum"

Karim Hafez, Kasımpaşa'da sergilediği performansla dikkati çeken vatandaşı Trezeguet'nin gelecek sezon büyük bir takıma transfer olacağını düşündüğünü kaydetti.

Trezeguet'nin birçok takımdan transfer teklifi aldığını kaydeden Hafez, "Onun en sevdiğim tarafı, hiçbir zaman çalışmayı bırakmaması ve sabırlı olması. Hep doğru zamanı bekledi. Önümüzdeki sezon büyük bir takımda oynayacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "İspanya'da oynamayı istiyorum"

Karim Hafez, İspanya'da futbol oynamayı hedeflediğini belirtti.

İspanya'daki futbol anlayışını kendisine yakın bulduğunu ifade eden Hafez, şunları söyledi:

"İspanya'da oynanan futbolu seviyorum. İspanya'da oynamayı çok istiyorum. Çocukken bulunduğum akademide 11 kişiydik. Keyif alarak oynuyorduk. Ayakkabılarımız olmadan maça çıkıyorduk. Rakiplerimiz ise ayakkabılarıyla oynuyordu. Herkes buna çok şaşırıyordu. O zaman hocalarımdan birisi, benim de bir gün İspanya'da oynayacağımı söylüyordu. Umarım onun söylediği gibi İspanya'da oynamayı başarabilirim."

Bu sezonun ilk yarısında Medipol Başakşehir ile ligde forma giyemeyen Karim Hafez, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 maça çıktı. Mısırlı futbolcu, ikinci yarıda ise Kasımpaşa formasıyla 9'u ligde olmak üzere toplam 10 müsabakada görev yaptı.

Hafez, kariyerinde Belçika'nın Lierse ile Lens ve Kıbrıs Rum Kesimi'nin Omonia takımlarında da forma giydi. 

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