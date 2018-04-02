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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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GeriFutbol Kasımpaşalı Diagne: Juventus'a dönmeyi çok isterim
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Futbol
02.04.2018 - 12:45, Son Güncelleme:

Kasımpaşalı Diagne: Juventus'a dönmeyi çok isterim

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Kasımpaşalı Diagne: Juventus'a dönmeyi çok isterim

Kasımpaşalı futbolcu Mbaye Diagne, takımın çok yetenekli oyunculardan kurulu olduğunu ve ciddi bir ekip olduklarını söyledi.

Kasımpaşa’nın başarılı forveti Mbaye Diagne Tam Saha dergisine açıklamalarda bulundu. Her çocuk gibi arkadaşlarıyla oynayarak futbola başladığını söyleyen Diagne, “Okuldan çıkar çıkmaz hemen üstümü değiştirip arkadaşlarımla futbol oynamaya giderdim. Futbol oynamayı çok seviyordum. Ben futbol oynarken annem ya da diğer akrabalarımız beni izleme fırsatı bulamadı. Çünkü arkadaşlarımla hep sokakta oynuyordum. Daha sonra bir turnuvaya katıldım. O turnuvayı annem de izlemek istedi. Benim nasıl oynadığımı merak ediyordu. Beni izledi ve beğendi. İtalya'da yaşayan dayımı arayıp, gerçekten iyi oynadığımı söyledi. Dayım da ‘İznim olduğu zaman Dakar'a gelip Mario'yu izleyeceğim. Eğer yapılabilecek bir şey varsa ben size yardımcı olurum’ dedi. Tatildeyken Senegal'e geldi. Tabii biz o zamanlar arkadaşlarımla sokak futbolu oynuyorduk. Ayağımızda futbol ayakkabıları değil lastik ayakkabılar vardı. Dayım bana İtalya'dan ayakkabılar ve kıyafetler getirdi. Onlarla oynadık. Dayım beni izledikten sonra futbolcu olabileceğimi düşündü ve İtalya'ya götürdü. Orada denemelere katıldım. Kolay bir süreç değildi çünkü küçük bir çocuktum. İki sene boyunca İtalya'da kaldım ve çeşitli takımlara gittim. En sonunda da benim için inanılmaz bir rüyayı gerçekleştirip Juventus'la sözleşme imzaladım. Gerçekten harika bir tecrübeydi. Fantastik bir andı benim için. Çünkü Dakar'dan gelip İtalya'da Juventus'la sözleşme imzalamak, benim gibi küçücük bir çocuk için gerçekten ulaşılmaz bir hayaldi. Ben de bu hayali gerçekleştirmiş oldum” diye konuştu.

Juventus ismini duyunca heyecanlandım

Kariyer basamaklarında Brandizzo'dan sonra Bra takımına geçtiğini söyleyen Diagne, “Bra yarı profesyonel bir takım gibiydi. 3. Lig'de mücadele ediyorlardı. Bra'ya gittikten sonra şunu gördüm, insanlar alt liglere ilgi duyuyor ve o liglerdeki oyuncuları izliyor. Orada da 23 gol attım ve bir anda Serie B takımlarının gözdesi oldum. Birçok takım beni transfer etmek istiyordu. Ben de bu ilginin farkındaydım ama sonra Juventus ismini duyunca çok heyecanlandım ve elbette onlarla anlaşmaya karar verdim. Brandizzo'dan sonra Bra'ya geçişim ve oradaki iyi performansım beni Juventus'a taşımış oldu” dedi.

Çin’de iyi futbol oynadım

Çin'de iyi futbol oynayıp iyi işler yaptığını belirten Mbaye Diagne, “İlk yılım adaptasyon olarak çok zordu. Yine de 17 gol attım. Belirli bir şöhret yakalamıştım. Orada devam etmek için önümde birçok seçenek vardı. Çünkü artık isim yapmış bir oyuncuydum. Ancak Çin'de oynamaya devam edersem milli takıma gitmem çok zor olacaktı. Çin macerası benim için iki yıllık fedakarlık gibi bir şeydi. Çünkü dilini çok zor öğrenebileceğiniz, çok uzak bir yerde futbol oynamak bazı şeyleri zorlaştırıyordu. Maddi anlamda ise her şey yolundaydı. 25 yaşında bir oyuncu olarak orada iki yıllık tecrübeden sonra tekrar Avrupa'ya dönmek ve kalitemi göstermek istedim. Milli takımda oynayabilmek ve daha yüksek hedeflere ulaşabilmek için oldukça doğal bir seçimdi. Avrupa'ya döndükten sonra başka takımların ilgisi oldu. Menajerlerle konuştuk. Teklifi getiren insanlarla tartıştık ve Kasımpaşa'da karar kıldık. Çünkü Kasımpaşa çok ciddi bir ekip. Oldukça güçlü bir kadrosu ve belirli bir amacı olan bir takım. Karşılıklı olarak birbirimize yardımcı olabilirdik. Bunu düşündüğüm için bu teklifi kabul etmeye karar verdim. Burada olduğum için çok mutluyum. Buraya gelmeden önce bana anlattıklarından daha fazlasını Kasımpaşa'da bulmuş oldum. Çünkü eğer böylesi bir teklif karşıma çıkmasaydı Çin'den ayrılmak ya da Türkiye'yi seçmek çok kolay değildi benim için Daha fazla düşünmem gerekirdi. Ama şu an burada olduğum için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Juventus’a dönmeyi çok isterim

Bir gün Juventus'a dönmeyi çok istediğini belirten 26 yaşındaki futbolcu, “Çünkü çok sevdiğim bir takım ve kadro. Ama şu anda kulübümle 1.5 yıllık kontratım var. Bu süre boyunca elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Ben bir forvet oyuncusuyum. Kendi kalitemi, özelliklerimi biliyorum. Şimdiye kadar gittiğim her ligde goller atmayı ve takımıma katkı sunmayı başardım. Burada da aynı şeyi tekrarlamak istiyorum. Gol atacağımı biliyorum ama bu hem oynayacağım süreye hem oynayacağım maçlara bağlı olarak değişecektir. 1.5 sene boyunca burada elimden gelenin en iyisini yaptıktan sonra fırsatları değerlendirip, kendime bir yol çizeceğim. Buraya henüz geldim ve konuşmak için erken. Elimden gelenin en iyisini yapıp, takıma katkıda bulunmak istiyorum” açıklamasını yaptı.

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