Kasımpaşa'dan Şota bombası! Karaman'ın ardından...
Kasımpaşa'da Kemal Özdeş ile yolların ayrılması sonrası teknik direktör arayışları hız kazandı. Lacivert beyazlılar ikinci teknik adam ile de görüştü.
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktör arayışları sürüyor. Geçtiğimiz gün Hikmet Karaman ile görüşen lacivert beyazlılar, ikinci olarak takımın eski çalıştırıcısı Şota ile bir araya geldi.
Türkiye'ye gelen Şota'nın teklife sıcak baktığı ifade edildi. Kasımpaşa yönetiminin Hikmet Karaman ile Şota arasında kısa süre içinde bir tercih yapması bekleniyor.
Kasımpaşa'da Gençlik Geliştirme Sorumlusu Serkan Reçber, Hikmet Karaman'la bir araye gelip fikir alışverişinde bulunmuştu. Görüşme sonrası kesin anlaşma sağlanmadı. Karaman da lacivert beyazlılardan gelecek yanıtı bekliyor.
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