Kasımpaşa'dan son dakika transfer kararı! Quaresma için...

Kasımpaşa'da transfer hareketliliği... Birçok futbolcuyla yol ayrımına gitmesi beklenen Kasımpaşa'da bir gelişmeler yaşanıyor.

Transfer döneminde bütçe yaratmak isteyen Kasımpaşa, Ricardo Quaresma'ya gelecek teklifleri bekliyor. Fanatik'in haberine göre; Portekizli yıldızı da satış listesine koyan Lacivert Beyazlılar, menajerlere bu yönde yetki verdi.

Beşiktaş'ta uzun yılllar forma giyen yıldız futbolcuya Brezilya'da talipler olduğu iddia ediliyor.





Quaresma için Santos cephesinden de açıklama var

Brezilya Ligi ekiplerinden Santos'un teknik direktörü Jesualdo Ferreira, Kasımpaşa forması giyen eski öğrencisi Ricardo Quaresma'nın olası transferi hakkında konuştu.

Jesualdo Ferreira, Portekizli futbolcuyu takımında görmek istediğini ancak kararı yönetimin vereceğini söyledi. Eski öğrencisine olan ilgisini gizleyemeyen Ferreira, "Yönetim Kurulu ile konuştum, bu transferi istediğimizden haberleri var. Eğer kulüp isterse harekete geçilecektir." dedi.

Jesualdo Ferreira'nın Ricardo Quaresma açıklaması şu şekilde:

"Burada herkes Ricardo Quaresma'yı çok seviyor. Hatta benden bile fazla sevdiklerini söyleyebilirim. Onu takımımda görmek istediğimi söylememe bile gerek yok. Yönetim Kurulu ile görüştüm, bu transferi istediğimizi biliyorlar. Eğer kulüp isterse harekete geçilecektir. Kulübün fikri her şeyden önce gelir."

36 yaşındaki Ricardo Quaresma, Jesualdo Ferreira yönetiminde 2006 ve 2008 yıllarında Porto'da şampiyonluk yaşamıştı.