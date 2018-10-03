Kasımpaşa'dan 'bilet hatası' açıklaması
Kasımpaşa, ligde bu hafta Göztepe ile oynayacakları maçın bilet fiyatlarının sistemsel bir hatadan fazla girildiğini ve düzeltme yapılacağını açıkladı.
Kasımpaşa, ligde bu hafta Göztepe ile oynayacakları maçın bilet fiyatlarının sistemsel bir hatadan dolayı 70 TL girildiğini, hatanın düzeltilerek fiyatların 50 TL yapıldığını açıkladı. Kulüp ayrıca 20 TL’lik farkın müsabaka sonunda Passolig tarafından geri yükleneceğini belirtti.
Lacivert-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:
"Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 8. haftasında karşılaşacağımız Göztepe maçında misafir tribünü bilet fiyatlandırılması sistemsel bir hatadan dolayı 70 TL olarak girilmiştir. Gerekli düzeltme yapılarak bilet fiyatları 50 TL’ye indirilmiş olup biletlerini daha önceden alan seyircilerin 20 TL’lik farkı müsabaka sonunda Passolig tarafından geri yüklenecektir."
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