Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen sabah antrenmanında, futbolcuların salonda denge, kuvvet ve kondisyon çalışmaları yaptığı belirtildi.
Lacivert-beyazlıların, 8 istasyondan oluşan parkurda, üç tur üzerinden değişmeli olarak denge ve kuvvet çalışmalarını gerçekleştirdiği aktarıldı.
Kasımpaşa, hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.
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