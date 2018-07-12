Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları
Kasımpaşa Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına sabah antrenmanıyla devam etti.
Teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, denge, kuvvet ve kondisyon ağırlıklı bir çalışma yaptığı kaydedildi.
Salonda yapılan idmanda oyuncuların, istasyon çalışmaları gerçekleştirdiği aktarıldı.
Lacivert-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.
Günün en popüler bahislerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle