Kasımpaşa'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 45 dakika sürdü.
Sakatlıkları bulunan Veysel Sarı ve Ramazan Köse antrenmana katılmazken, Koita takımdan ayrı koşu yaptı.
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