Kasımpaşa'da Trezeguet'ye af çıktı
Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da transfer konusu yüzünden problem yaşayan Trezeguet özür dileyince affedildi.
TRT Spor'un son dakika geçtiği bilgiye göre; transfer konusunda kulübe problem yaşatan ve takımdan ayrılmak istediği iddia edilen Trezeguet, kulüpten özür diyeyince affedildi.
TREZEGUET İÇİN ÖNCEDEN YAPILAN AÇIKLAMA
Kasımpaşa sportif direktörü Nursal Bilgin: "Trezeguet kadro dışı bırakılacak gibi duruyor. Kararı kulüp başkanı Turgay Ciner bugün verecek. Oyuncu yurt dışında bir kulüple transfer görüşmesinde bulunmuş. Birtakım sözler vermiş. Bu kulüp iddia edildiği gibi Fenerbahçe değil."
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