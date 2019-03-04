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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: DHA
04.03.2019 - 21:14, Son Güncelleme:

Kasımpaşa'da Teknik Direktör Mustafa Denizli, korkuttu...

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Kasımpaşa'da Teknik Direktör Mustafa Denizli, korkuttu...

Trabzonspor maçının devre arasında rahatsızlanan ve tedbir amaçlı hastaneye götürülen Mustafa Denizli, taburcu edildi.

Kasımpaşa’nın Trabzonspor ile oynadığı ve ilk yarısını 2-0 geride kapattığı müsabakanın devre arasında Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli rahatsızlık geçirdi.

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle sahaya çıkamayan deneyimli çalıştırıcının yerine, yardımcı antrenör Sarp Yiğit ikinci yarıda takımın başında sahaya çıktı.

Deneyimli teknik adam taburcu edildi

Kasımpaşa’nın Trabzonspor ile oynadığı müsabakanın devre arasında tansiyonu düşen ve hastaneye kaldırılan Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, hastanenin önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kulüp doktoru Cem Ergenç ile birlikte basın mensuplarının karşısına çıkan Denizli, "Bu akşam yaşadığımız hadise her hafta yaşadıklarımızın bir parçası. Son derece hassas bir doktor kardeşimizle çalıştığımız için, bana olan yoğun sevgisi biraz fazla titiz davranmamıza neden oldu. Onu hiçbir şekilde dinlemememiz mümkün değil. Her maçta yaşadığım gerilim bu maçta da yaşandı. Gayet doğaldır. Birtakım şeyleri ortaya koyarsınız, futbolcularınızı, taraftarları izlersiniz. Oynanan futbol her şeyiyle iyi giderken bazı şeyler ters gidince sinirleniyorsunuz" dedi.

"Herkesin rahat olmasını istiyorum"

Hayatındaki ilk kez böyle bir şey yaşadığını söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Hayatımda ilk defa devre arasında doktorumuz tansiyonuna bakalım dedi. Her hafta baksa her hafta aynı çıkabilecek tansiyon çıktı ama kontrol amaçlı hastaneye geldik ve tüm kontrolleri yaptırdık. Şu anda da karşınızdayız. Cem kardeşim başta olmak üzere herkese teşekkür ederim. İnsanlar ne olduğunu bilmeden, haberlerde çıkınca, Türkiye’de biriyle ilgili hastane haberi çıkınca yaklaşımlar farklı oluyor. Şu anda ben bunları söylemekle rahatlıyorum. Herkesin de rahat olmasını istiyorum. Haftalardır, hep beraber yaşadığımız bu sıkıntıyı yaşıyorduk, bugün bu anlamda iyi oldu skor olarak. Sosyal medyada bazı şeyler orantısız yer alıyor, o yüzden şu andan itibaren herkesin bu durumdan haberdar olması sizlerin aracılığıyla mümkün olacaktır. Normal yaşantımızı devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

Cem Ergenç: "Her şey normal"

Kasımpaşa Kulüp Doktoru Cem Ergenç ise şöyle konuştu: "Geçmiş olsun. Canlı yayında şahit olduğunuz gibi, hocamız ikinci yarı devre arasına girerken bir problem yaşadı. Maçın 35’inci dakikasında midesinde bir ağrı hissetmişti. Hoca genelde hiç yapmaz, bu sefer kenara gelip ilaç istedi. Tekrarlayınca tansiyona bakma ihtiyacı oluştu. Tansiyonu yüksek çıktı. Soyunma odasında hem benimle hem oyuncularımızın telkiniyle hastaneye gitmenin daha doğru olduğu kanaatine vardık. Hocamızı hastaneye getirdik. Hastanemize de teşekkür ediyoruz, hızlı bir şekilde hareket edildi, tetkikler hızlı şekilde tamamlandı. Her şey normal."

Kasımpaşada Teknik Direktör Mustafa Denizli, korkuttu...

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