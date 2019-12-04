Kasımpaşa'da Tayfur Havutçu dönemi resmen başladı
Kasımpaşa, teknik direktörlük görevi için anlaşma sağladığı Tayfur Havutçu'yu resmen açıkladı. Havutçu 1.5 yıllık sözleşmeyi imzaladı.
Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;
"Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde yeni Teknik Direktörümüz Tayfur Havutçu, kendisini bir buçuk yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı"
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