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Futbol
Haber Giriş: 02.02.2020 - 12:42,Son Güncelleme:/

Kasımpaşa'da Gerard Gohou depremi!

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Kasımpaşa'da Gerard Gohou depremi!

Süper Lig'in önemli ekiplerinden Kasımpaşa'nın devre arası transfer döneminin son günü kadrosuna kattığı Gerard Gohou'ya evraklarının yetişmemesi nedeniyle lisans çıkartamadığı öğrenildi. Mavi-beyazlı ekibin TFF'den ek süre istediği bildirildi.

Süper Lig ekibi Kasımpaşa'nın ara transfer döneminde Çin 2. Futbol Ligi takımlarından Beijing BSU'dan kadrosuna kattığı Gerard Gohou'nun lisansı çıkmadı.

Ajansspor'da yer alan habere göre; Gohou'nun lisansı eski takımı Beijing BSU'dan evraklar gelmediği için yetişmedi. Kasımpaşa, TFF'den ek süre istedi. Transferin bu hafta içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

26 MAÇTA 21 GOL ATTI

Türkiye'de daha önce Denizlipor ve Kayseri Erciyesspor formalarını giyen 31 yaşındaki forvet, geçen sezon Beijing BSU takımında görev aldığı 26 maçta 21 gole imzasını attı.


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