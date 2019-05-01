Kasımpaşa'da Fenerbahçe hazırlıkları başladı! 6 eksik...
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 4 Mayıs Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları bulunan Ramazan Köse, Loret Sadiku, Abdul Rahman Khalili, Syam Ben Youssef ve Josue Sa'nın katılmadığı, Veysel Sarı'nın ise takımdan ayrı özel program dahilinde, bireysel antrenör eşliğinde çalıştığı belirtildi.
Açıklamada, teknik direktör Denizli'nin, savunma oyuncularının sakatlıkları ve kart cezaları nedeniyle sıkıntı yaşadığı da kaydedildi.
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