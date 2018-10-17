Kasımpaşa'da Akhisarspor maçı hazırlıkları
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü sahasında Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketleri sonrası el topu oynadığı ve yan top çalışmaları yaptığı bildirildi.
İdmanın yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamlandığı ifade edildi.
Kasımpaşa, Akhisarspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
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