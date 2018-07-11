Kasımpaşa yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri’nde, teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 09:00’da başladı.
Koşu ve ısınma hareketleriyle antrenmana başlayan oyuncular, denge, kuvvet ve kondisyon çalışmalarının ardından pas-şut çalışmalarıyla sabah idmanı tamamladı.
Kasımpaşa, bu akşam saat 19:00’da yapacağı antrenman ile çalışmalarına devam edecek.
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