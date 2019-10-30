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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Murat Aslan:"Kemer 2003 maçını kazandık, turu atladık, çok mutluyuz"
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Futbol
AA
30.10.2019 - 16:51, Son Güncelleme:

Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Murat Aslan:"Kemer 2003 maçını kazandık, turu atladık, çok mutluyuz"

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Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Murat Aslan:"Kemer 2003 maçını kazandık, turu atladık, çok mutluyuz"

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında deplasmanda TFF 3. Lig ekibi Kemerspor 2003'ü 3-2 yenerek bir üst tura yükselen Kasımpaşa'nın yardımcı antrenörü Murat Aslan, tur atladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Aslan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Süper Lig'de son haftalarda iyi sonuçlar aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:
"Son 5 maçta iki puan ortalamayı yakaladık. Bunu kupada da devam ettirmek istiyorduk. Kemer 2003 maçını kazandık, turu atladık, çok mutluyuz. Bundan sonra kupada da devam etmek istiyoruz. Daha önce yarı final, çeyrek final oynamış bir takımız. Bu sene de bu seviyelere ve bu seviyelerin üstüne çıkmak için elimizden geleni yapacağız."

Kurt: "İyi mücadele ettik"

Kemerspor 2003 Teknik Direktörü Bahri Kurt ise Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'yı Kemer'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.
Kendileri açısından kazanımları yüksek bir maç oynadıklarını kaydeden Kurt, şu değerlendirmede bulundu:

"İstediğimizi elde edemedik. Kasımpaşa'nın gücü ortada. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Hem Süper Lig'de hem Ziraat Türkiye Kupası'nda başarılar diliyoruz. Bizim gibi alt liglerdeki takımların bu tür maçları oynamaları tecrübe açısından çok önemli. Bugün iyi tecrübe edindik. İyi mücadele ettik, girdiğimiz diğer pozisyonları da değerlendirebilseydik skor farkı olabilirdi."

Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Murat Aslan:Kemer 2003 maçını kazandık, turu atladık, çok mutluyuz

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