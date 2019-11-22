Kasımpaşa yan top ve şut çalıştı
Kasımpaşa, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Pas ve 5'e 2 top kapma çalışmalarıyla devam eden idman, yan top ve şut organizasyonlarıyla sona erdi.
Kasımpaşa, Gençlerbirliği mücadelesinin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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